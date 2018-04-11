Условия и положения акции «Повышенный коэффициент»
1. Данное предложение распространяется только на игроков, делающих первый депозит (сумма депозита должна быть не меньше 100 RUB или эквивалент в другой валюте). 2. Для того, чтобы активировать предложение, игроки должны при внесении депозита ввести промокод BV18. Бонус не будет зачислен, если игрок не указал промокод. 3. Разместите предматчевую ставку не менее 100 RUB (или эквивалент в валюте игрового счета) на исход «Победа Барселоны» (квалифицирующая ставка) в матче «Барселона – Валенсия», и Ваша ставка будет рассчитана с повышенным коэффициентом. 4. Если Ваша ставка сыграет, выигрыш будет зачислен на Ваш счет в два этапа: - сумма ставки, умноженная на коэффициент (на момент размещения ставки), будет зачислена сразу после окончания события. - сумма Вашей ставки (не более 500 RUB), умноженная на разницу между стандартным и повышенным коэффициентом (3), будет зачислена на Ваш счет в виде бесплатной ставки в течение 48 часов после окончания события.
Условия и положения промоакции
1. Данное предложение распространяется только на игроков, делающих первый депозит (сумма депозита должна быть не меньше 100 RUB или эквивалент в другой валюте). 2. Для участия в акции квалифицирующая ставка должна быть размещена на исход «Победа Барселоны» в матче «Барселона – Валенсия». 3. Данное предложение доступно на полной и мобильной версиях сайта marathonbet.com. 4. Участнику пари не разрешается открывать несколько счетов для многократного использования этого предложения. Если компания обнаружит, что участник пари открыл несколько счетов, то компания оставляет за собой право отменить бонусные ставки и обнулить бонусный баланс согласно пункту правил 1.7. 5. В качестве квалифицирующих ставок принимаются только одиночные ставки. 6. Данное предложение недоступно для пользователей, сделавших депозит в валюте Белорусский рубль. 7. Только первая квалифицирующая ставка идет в зачет по данной акции. Любые последующие ставки не будут учитываться. 8. Ставки, сделанные после начала события, не учитываются в данной промоакции. 9. Данная промоакция доступна для всех игроков, сделавших первый депозит с 18:00 11.04.2018 до 17:14 14.04.2018 (по Московскому времени) с указанием промокода BV18. 10. Данное предложение не может быть использовано в связке с другими предложениями от БК «Марафон». 11. Промокод может быть использован только один раз.
Общие условия и положения
1. Участники пари, акций и других специальных предложений должны быть не моложе 18 лет. Лица младше 18 лет будут исключены из розыгрыша. 2. Заявки, не удовлетворяющие условиям акции, будут дисквалифицированы. 3. Данное предложение не может быть использовано вместе с другими акциями и бонусными предложениями. 4. Принимая участие в промоакции, участник пари принимает правила акции наряду с правилами БК «Марафон», с которыми участник пари был ознакомлен при регистрации. 5. БК «Марафон» не несет ответственности за любые ошибки или упущения, включая, но не ограничиваясь, ложные или вводящие в заблуждения утверждения, сделанные третьими лицами, с которыми БК «Марафон» не связана контрактными обязательствами. 6. В данной промоакции не могут участвовать сотрудники БК «Марафон» или их близкие родственники, а также сотрудники любых компаний, связанных с продвижением данной акции, включая типографские компании и посредников, и других компаний, связанных с промоакцией, а также родственники этих сотрудников. 7. Призы или бонусы не имеют денежной альтернативы, также все призы и бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу ни при каких обстоятельствах. 8. Участник пари обязан удостовериться, что указанная им контактная информация является достоверной и действительна в течение всего срока действия акции. БК «Марафон» не несет ответственности за неточную или неполную контактную информацию. 9. Бесплатные ставки и бонусы присуждаются на усмотрение БК «Марафон». Если, по мнению БК «Марафон», участник пари вел себя некорректно или нечестно в данной промоакции, компания оставляет за собой право отказать данному участнику в присуждении какого-либо приза. 10. За исключением случаев смерти, травм в результате неосторожности, а также в целях борьбы с мошенничеством в рамках закона, БК «Марафон» и любые связанным с ней компании и агенты избавляются от ответственности и обязательств, вызванных переносами, отменами, задержками или изменениями в правилах выдачи призов. 11. Принимая участие в данной промоакции, клиент соглашается с тем, что БК «Марафон» и любые связанные с ней компании могут использовать информацию, собранную в ходе любой маркетинговой или клиентской кампании. Если при настройке параметров Вашего игрового счета Вы указали, что не хотите участвовать в маркетинговых акциях компании, то данные Условия и положения не отменяют Вашего решения. Если Вы хотите, чтобы и в дальнейшем Вас не беспокоили с подобными запросами, то обратитесь в нашу Службу поддержки. 12. Могут произойти события, в результате которых БК «Марафон» решит продлить, отменить, отозвать, аннулировать, прекратить, изменить или приостановить данную промоакцию, данные условия и/или зачисление бесплатных ставок или бонусов в любой момент и по любой причине. Это может быть вызвано нормативными и/или законодательными требованиями, техническими сложностями и/или любыми другим причинами, не зависящими от БК «Марафон». Участник, в свою очередь, соглашается, что 13. Организатор не несет никакой ответственности вследствие данных причин. Решение БК «Марафон» является окончательным, и компания не будет обсуждать его в переписке. Участники пари, не выполнившие требования данной промоакции в полном объеме, будут дисквалифицированы. БК «Марафон» оставляет за собой право отменять, продлевать или изменять данные Условия и положения. 14. Организатором данной акции является компания Panbet Curaçao N.V. (118257), контактный адрес E-Commerce Park Vredenberg, Willmestad, Curaçao, Van Engelenweg# 23, Willemstad, Curaçao. 15. Третьи лица не имеют никаких прав согласно данным условиям и положениям, и не могут использовать их против сторон как основание для принудительного исполнения любых прав или выгод, оговоренных в данных условиях и положениях. 16. Пожалуйста, играйте ответственно.
По данному коэффициенту в расчет берется часть ставки в размере от 100 до 500 руб
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